ФСБ подозревает задержанного подполковника полиции в передаче Украине данных о передвижении российских войск
Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на информированный источник.
"Арестованный по делу о госизмене начальник райотдела полиции УМВД по Курской области Дмитрий Борзенков, возможно, передавал украинским спецслужбам секретные сведения, связанные с передвижением российских войск. Проверяются и другие эпизоды противоправной деятельности полицейского", - сообщил источник.
Борзенков арестован до 18 августа.
Собеседник агентства не исключил также, что по результатам начатой служебной проверки в управлении внутренних дел по Курской области могут быть применены санкции в отношении руководителя регионального управления, вплоть до его увольнения.
Как сообщалось, накануне ФСБ задержала подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича, начальника районного отдела Управления МВД по Курской области. Его подозревают в госизмене, - а именно, в сотрудничестве с СБУ. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 500 тыс рублей.
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