ФСБ подозревает задержанного подполковника полиции в передаче Украине данных о передвижении российских войск

23 июня, 2020, 14:20

Начальника райотдела полиции в Курской области Российской Федерации, подполковника Дмитрия Борзенкова, арестованного по "делу о госизмене", подозревают в "передачи украинским спецслужбам секретных сведений, связанных с передвижением российских войск"

Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

"Арестованный по делу о госизмене начальник райотдела полиции УМВД по Курской области Дмитрий Борзенков, возможно, передавал украинским спецслужбам секретные сведения, связанные с передвижением российских войск. Проверяются и другие эпизоды противоправной деятельности полицейского", - сообщил источник.

Борзенков арестован до 18 августа.

Собеседник агентства не исключил также, что по результатам начатой служебной проверки в управлении внутренних дел по Курской области могут быть применены санкции в отношении руководителя регионального управления, вплоть до его увольнения.

Как сообщалось, накануне ФСБ задержала подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича, начальника районного отдела Управления МВД по Курской области. Его подозревают в госизмене, - а именно, в сотрудничестве с СБУ. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 500 тыс рублей.