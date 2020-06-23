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Espreso.tvОбществоFERREXPO и ФК "Ворскла" Константина Жеваго передали очередную партию помощи медицинским учреждениям Полтавщины

FERREXPO и ФК "Ворскла" Константина Жеваго передали очередную партию помощи медицинским учреждениям Полтавщины

Сразу несколько медицинских учреждений Полтавщины получили очередную партию помощи от футбольного клуба "Ворскла" и группы компаний FERREXPO Константина Жеваго

Медицинские учреждения получили средства индивидуальной защиты, а Полтавская клиническая инфекционная больница - современный мобильный рентгеновский аппарат южнокорейского производства, который пришел на смену устаревшему оборудованию.

"На прошлой неделе заезжали и в инфекционную больницу, и в первую городскую больницу, и в детскую, и в областную. Это, в первую очередь, были средства индивидуальной защиты, а сегодня это достаточно классный, насколько мы понимаем, с медицинской точки зрения, аппарат мобильный рентген ", - отметил вице-президент ФК "Ворскла" Олег Лысак.

Рентгеновский аппарат быстро и точно диагностирует пневмонию, а врачи, с его помощью, могут получать цифровые снимки легких. Кроме того, аппарат передвижной, и может подъехать к постели тяжелобольного, которого нельзя транспортировать.

"Мы получили такой очень качественный передвижной рентген-аппарат. Это для нас очень хорошо, потому что теперь мы имеем возможность фактически и на первом этаже, и на втором, если нужно, в боксе или в палате - отследить рентген-картину легких больного", - уточнила главный врач Полтавской клинической инфекционной больницы Наталья Свириденко.

Стоимость подаренного FERREXPO рентгеновского аппарата для необходимой диагностики составляет ₴ 1112000.

FERREXPO и футбольный клуб "Ворскла" Константина Жеваго уже не первый раз помогают больницам Полтавщины. Специальным оборудованием, медикаментами и средствами индивидуальной защиты спонсоры начали помогать еще с начала эпидемии коронавируса. Общий бюджет группы FERREXPO на борьбу с COVID-19 составляет 2,5 млн долларов США.

 

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