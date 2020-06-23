Если не хватает денег ПриватБанк позволил покупки другой карточкой вместо основной
23 июня, 2020, 17:16
Новая технология позволяет оплачивать покупки с любой карты ПриватБанка, привязанной к Приват24, если на основной карточке клиента не хватает средств
Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.
"ПриватБанк впервые в Украине запустил в сети своих POS-терминалов новую технологию, которая позволяет оплачивать покупки с любой карты ПриватБанка, привязанной к Приват24, если на основной карточке клиента не хватает средств", - говорится в сообщении.
Поэтому, POS-терминалы ПриватБанка сами проверят наличие необходимой суммы на других карточках клиента, и предложат завершить покупку.
Чтобы воспользоваться услугой, нужно выбрать непосредственно на POS-терминале карточку, с которой хотите оплатить покупку, и подтвердить оплату. Отмечается, что в качестве альтернативной карты может быть выбрана любая карта клиента, которая подключена к Приват24.
- Как сообщалось, ранее ПриватБанк первым запустил единственное приложение Приват24 для ФЛП и физлиц.
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