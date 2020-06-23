ЕС и ВОЗ передали маски, респираторы и халаты для 50 украинских медучреждений

23 июня, 2020, 18:38

Европейский Союз и Всемирная организация здравоохранения передали средства индивидуальной защиты 50 украинским медучреждениям, где лечат пациентов с COVID-19

Об этом шла речь на брифинге, сообщает Укринформ.

"Сегодня ночью в Украину прибыл гуманитарный груз со средствами индивидуальной защиты общей стоимостью более 1 млн евро. Возможность получения Украиной такого груза появилась благодаря координации, которую обеспечивал офис вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции при поддержке ООН, Всемирной организации здравоохранения при софинансировании Европейского Союза", - сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По ее словам, речь идет о 50 тыс. медицинских масок, 250 тыс. халатов, 125 тыс. респираторов, 5 тыс. защитных щитков, а также 2,5 тыс. специальных очков. Все это будет направлено в те 50 медучреждений, которые определило Министерство здравоохранения.

"Партия покрывает месячный запас потребностей больниц в средствах индивидуальной защиты. Это очень важно, ведь средства индивидуальной защиты - это медицинская броня украинских врачей, которые находятся на передовой противостояния пандемии коронавируса в Украине", - подчеркнула Стефанишина.

Чиновник отметила, что все эти защитные средства соответствуют стандартам ВОЗ.

"Сегодняшняя партия - это элемент оперативного реагирования на обеспечение потребностей. И это говорит, что во времена кризиса и напряжения мы, объединившись, сможем достичь лучшего результата", - добавила она.

В то же время заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что сейчас в 247 больницах, которые принимают на лечение больных COVID-19, есть почти 1,5млн костюмов биозащиты, 7 млн медицинских масок, 18 млн перчаток, больше 1 млн защитных очков, 1,5 млн респираторов.

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