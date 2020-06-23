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Espreso.tvСпортЭкс-тренер "Динамо" Хацкевич подписал в российский "Ротор" украинца

Экс-тренер "Динамо" Хацкевич подписал в российский "Ротор" украинца


фото: fckazanka.ru
Украинский защитник Олег Кожемякин стал игроком российского "Ротора"

Об этом сообщает официальный сайт " Ротора ".

В новой команде украинец будет играть под номером 4. О деталях и сроки контракта пока не сообщается.

Последним клубом 25-летнего защитника был "Шинник", за который он играл с 2018-го года. В прошлом сезоне Олег Кожемякин провел 26 матчей и забил 1 мяч.

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