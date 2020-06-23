Экс-тренер "Динамо" Хацкевич подписал в российский "Ротор" украинца
23 июня, 2020, 14:15
Украинский защитник Олег Кожемякин стал игроком российского "Ротора"
Об этом сообщает официальный сайт " Ротора ".
В новой команде украинец будет играть под номером 4. О деталях и сроки контракта пока не сообщается.
Последним клубом 25-летнего защитника был "Шинник", за который он играл с 2018-го года. В прошлом сезоне Олег Кожемякин провел 26 матчей и забил 1 мяч.
- 30 апреля экс-тренер "Динамо" Александр Хацкевич вывел "Ротор" в российский топ-дивизион .
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