Экс-тренер "Динамо" Хацкевич подписал в российский "Ротор" украинца

23 июня, 2020, 14:15

Украинский защитник Олег Кожемякин стал игроком российского "Ротора"

Об этом сообщает официальный сайт " Ротора ".

В новой команде украинец будет играть под номером 4. О деталях и сроки контракта пока не сообщается.

Последним клубом 25-летнего защитника был "Шинник", за который он играл с 2018-го года. В прошлом сезоне Олег Кожемякин провел 26 матчей и забил 1 мяч.