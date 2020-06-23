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Espreso.tvОбществоЭкс-президента Кыргызстана приговорили к 11 годам тюрьмы

Экс-президента Кыргызстана приговорили к 11 годам тюрьмы


фото: 24.kg
Во вторник, 23 июня, суд в Бишкеке вынес приговор бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву

Как сообщает портал 24.kg , его обвиняли в незаконном освобождении из тюрьмы криминального авторитета Азиза Батукаева.

Прокуратура требовала для екс-главы государства 15 лет тюрьмы, однако суд приговорил его к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.

При этом это дело не единственная, возбужденное в Кыргызстане против бывшего президента

Его также обвиняют в незаконном обогащении и убийстве бойца спецназа при штурме резиденции Атамбаева в 2019 году.

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