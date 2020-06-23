Экс-президента Кыргызстана приговорили к 11 годам тюрьмы
23 июня, 2020, 13:32
Во вторник, 23 июня, суд в Бишкеке вынес приговор бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву
Как сообщает портал 24.kg , его обвиняли в незаконном освобождении из тюрьмы криминального авторитета Азиза Батукаева.
Прокуратура требовала для екс-главы государства 15 лет тюрьмы, однако суд приговорил его к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.
При этом это дело не единственная, возбужденное в Кыргызстане против бывшего президента
Его также обвиняют в незаконном обогащении и убийстве бойца спецназа при штурме резиденции Атамбаева в 2019 году.
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