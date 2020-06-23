Экс-нардепа и одного из лидеров "Движения сопротивления капитуляции" Левуса будут судить за получение компенсации за жилье

23 июня, 2020, 13:24

Как отметили в САП, следствием установлено, что несмотря на наличие в собственности квартиры в столице, указанный народный избранник незаконно получил из государственного бюджета в качестве компенсации 543,9 тыс. грн

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

САП направила в суд дело о получении незаконной компенсации за наем жилья экс-нардепом.

"Прокурорами САП и детективами НАБУ принято решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении народного депутата Украины VIII созыва, подозреваемого в незаконном получении компенсации на расходы по наем номера в гостинице" Киев "в связи с якобы отсутствием собственного столичного жилья", - отметили в прокуратуре.

По информации СМИ, речь идет о народном депутат VIII созыва от "Народного фронта" Андрее Левусе.

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По версии следствия Левус незаконно получил из государственного бюджета в качестве компенсации почти 544 тыс. грн за наем номера в гостинице "Киев", несмотря на наличие у него квартиры в столице. Его действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия).

Ранее экс-нардепу вручили подозрение и назначили залог в размере 546 тыс. грн, но экс-нардепа отпустили на поруки действующих парламентариев.

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