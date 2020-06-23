Египет снимает большинство карантинных ограничений и временно отменяет визовый сбор
Также власти отменили визовый сбор для туристов, сообщает The Sun.
Так, с 27 июня в Египте откроются рестораны и кафе, однако они будут работать при 25% заполненности. С таким же условием власти разрешили открыть театры и кинотеатры.
Также будут открыты церкви и мечети для ежедневных молитв.
Пляжи и парки останутся закрытыми, а общественный транспорт будет работать с перерывом с полуночи до 4 часов утра.
При этом отмечается, что ослабление карантина может быть отменено в случае несоблюдения мер предосторожности.
Также власти приняли решение до 31 октября не взымать плату за визы. Так туристы смогут сэкономить 25 долларов.
Отметим, что с 1 июля Египет восстанавливает авиасообщение, в том числе и с Украиной.
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