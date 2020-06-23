Египет снимает большинство карантинных ограничений и временно отменяет визовый сбор

23 июня, 2020, 16:28

Правительство Египта приняло решение снять большинство карантинных ограничений до конца недели

Также власти отменили визовый сбор для туристов, сообщает The Sun.

Так, с 27 июня в Египте откроются рестораны и кафе, однако они будут работать при 25% заполненности. С таким же условием власти разрешили открыть театры и кинотеатры.

Также будут открыты церкви и мечети для ежедневных молитв.

Пляжи и парки останутся закрытыми, а общественный транспорт будет работать с перерывом с полуночи до 4 часов утра.

При этом отмечается, что ослабление карантина может быть отменено в случае несоблюдения мер предосторожности.

Также власти приняли решение до 31 октября не взымать плату за визы. Так туристы смогут сэкономить 25 долларов.

Отметим, что с 1 июля Египет восстанавливает авиасообщение, в том числе и с Украиной.