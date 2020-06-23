 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЕгипет снимает большинство карантинных ограничений и временно отменяет визовый сбор

Египет снимает большинство карантинных ограничений и временно отменяет визовый сбор


фото: reuters
Правительство Египта приняло решение снять большинство карантинных ограничений до конца недели

Также власти отменили визовый сбор для туристов, сообщает The Sun.

Так, с 27 июня в Египте откроются рестораны и кафе, однако они будут работать при 25% заполненности. С таким же условием власти разрешили открыть театры и кинотеатры.

Также будут открыты церкви и мечети для ежедневных молитв.

Пляжи и парки останутся закрытыми, а общественный транспорт будет работать с перерывом с полуночи до 4 часов утра.

При этом отмечается, что ослабление карантина может быть отменено в случае несоблюдения мер предосторожности.

Также власти приняли решение до 31 октября не взымать плату за визы. Так туристы смогут сэкономить 25 долларов.

Отметим, что с 1 июля Египет восстанавливает авиасообщение, в том числе и с Украиной.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 июня, 2020 вторник

больше новостей

23 июня, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать