Демократы в Сенате США раскритиковали Белый дом за выход из соглашения об "Открытом небе"

23 июня, 2020, 11:46

Группа сенаторов-демократов осудила администрацию президента США Дональда Трампа за выход в одностороннем порядке из соглашения об "Откром небе", заявив, что это наносит ущерб национальной обороне

В письме, адресованном госсекретарю Майку Помпео и министру обороны Марку Эсперо от 22 июня, сенаторы выразили настороженность сроки выхода из соглашения и указали, что решение вступит в силу в ноябре, всего лишь за несколько дней до президентских выборов в США, сообщает Радио Свобода .

Сенаторы заявили, что администрация Трампа нарушила закон об ассигнованиях на национальную оборону, оставив Конгресс за 120 дней до начала пятимесячного процесса отзыва. Администрация Трампа сообщила Конгресс 22 мая о своих планах немедленно выйти из соглашения об "Открытом небе.

"Начало выхода США из договора об" Открытом небе "без соблюдения внутреннего законодательства США или конституционной практики очевидно политическим маневром в попытке навязать политику будущей администрации", - говорится в письме сенаторов-демократов.

Демократы указали, что договор далек от совершенства, поскольку Россия ограничила полеты неподалеку Калининграда, а также на границе с Северным Кавказом, впрочем преимущества договора все же перевешивают недостатки: США пролетали над территорией России почти в три раза чаще, чем российские наблюдательные самолеты пролетали над Соединенными Штатами.

"Соединенные Штаты надеются Соглашение для получения важной информации в реальном времени о российской военной деятельности, включая ее деятельность в Украине. Кроме того, наши партнеры по сделке рассматривают наше участие как показатель преданности обеспечению безопасности их стран", - говорится в письме.

Власти США объявили 21 мая о выходе из соглашения об "Открытом небе", в котором участвуют 35 стран. Вместе с тем президент США Дональд Трамп заявлял о готовности заключить новое соглашение.

Соглашение об "Открытом небе" начала действовать в 2002 году. Его подписали 34 страны, включая Россию. Она призвана поднять уровень международной стабильности путем разрешения странам-подписантам осуществлять разведывательные полеты над своими территориями.

В последние годы наблюдатели США обвиняли Россию в злоупотреблении своими правами: осуществлении наблюдений с более продвинутым инструментарием и не только в рамках определенных маршрутов.