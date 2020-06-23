Дело против Порошенко при назначении Семочко: правительство отстранило заместителя главы МИД Божко
23 июня, 2020, 11:48
Кабинет Министров отстранил Егора Божко от исполнения обязанностей заместителя министра иностранных дел
Об этом говорится в распоряжении правительства.
"Поддержать заявление заместителя министра иностранных дел Украины Божко Егора Валерьевича об отстранении его от исполнения полномочий по должности заместителя министра иностранных дел Украины", - говорится в сообщении.
- Напомним, 10 июня в Государственном бюро расследований сообщили об объявлении подозрения пятом президенту Петру Порошенко. К ГБР Порошенко вызвали в качестве свидетеля по делу о незаконном ввозе 43 картин известных художников. Однако, когда Порошенко прибыл представитель Генпрокуратуры попытался вручить ему подозрение по делу, которое касается назначения заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.
- Пятый президент Петр Порошенко заявил, что когда он с адвокатами приехал в ОГПУ получить подозрение, то генеральный прокурор Ирина Венедиктова убежала .
- ГБР сообщил замминистра иностранных дел Егору Божко о подозрении в выдаче незаконного приказа во время пребывания в должности главы Службы внешней разведки, которым был назначен Сергей Семочко его первым заместителем.
- 18 июня Печерский суд избирал меру пресечения Петру Порошенко в деле о назначении заместителем руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.
- Избрание меры пресечения пятом президенту Петру Порошенко в деле о назначении заместителем руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко отложили до 1 июля .
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Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок попросил временно отстранить его от полномочий в связи с расследованием дела против пятого президента Петра Порошенко.
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