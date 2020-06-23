Дело против Порошенко при назначении Семочко: правительство отстранило заместителя главы МИД Божко

23 июня, 2020, 11:48

Кабинет Министров отстранил Егора Божко от исполнения обязанностей заместителя министра иностранных дел

Об этом говорится в распоряжении правительства.

"Поддержать заявление заместителя министра иностранных дел Украины Божко Егора Валерьевича об отстранении его от исполнения полномочий по должности заместителя министра иностранных дел Украины", - говорится в сообщении.