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Espreso.tvОбществоДело против Порошенко при назначении Семочко: правительство отстранило заместителя главы МИД Божко

Дело против Порошенко при назначении Семочко: правительство отстранило заместителя главы МИД Божко


фото: rfe
Кабинет Министров отстранил Егора Божко от исполнения обязанностей заместителя министра иностранных дел

Об этом говорится в распоряжении правительства.

"Поддержать заявление заместителя министра иностранных дел Украины Божко Егора Валерьевича об отстранении его от исполнения полномочий по должности заместителя министра иностранных дел Украины", - говорится в сообщении.

  • Напомним, 10 июня в Государственном бюро расследований сообщили об объявлении подозрения пятом президенту Петру Порошенко. К ГБР Порошенко вызвали в качестве свидетеля по делу о незаконном ввозе 43 картин известных художников. Однако, когда Порошенко прибыл представитель Генпрокуратуры попытался вручить ему подозрение по делу, которое касается назначения заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.
  • Пятый президент Петр Порошенко заявил, что когда он с адвокатами приехал в ОГПУ получить подозрение, то генеральный прокурор Ирина Венедиктова убежала .
  • ГБР сообщил замминистра иностранных дел Егору Божко о подозрении в выдаче незаконного приказа во время пребывания в должности главы Службы внешней разведки, которым был назначен Сергей Семочко его первым заместителем.
  • 18 июня Печерский суд избирал меру пресечения Петру Порошенко в деле о назначении заместителем руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.
  • Избрание меры пресечения пятом президенту Петру Порошенко в деле о назначении заместителем руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко отложили до 1 июля .
  • Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок попросил временно отстранить его от полномочий в связи с расследованием дела против пятого президента Петра Порошенко.
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