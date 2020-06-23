Czech Airlines возобновила регулярные рейсы в Украину
Об этом сообщает avianews .
Согласно сообщению, Czech Airlines 22 июня возобновила регулярные рейсы Прага-Киев в аэропорт "Борисполь".
Согласно обновленному графику, рейсы будут выполняться ежедневно. Время вылета одинаковое для всех дней недели.
Отмечается, что рейс будет вылетать из Праги в 11:35 и приземляться в Киеве в 14:35. Обратный перелет из аэропорта "Борисполь" будет выполняться в 15:25 с посадкой в столице Чехии в 16:35. Время в пути составит около двух часов.
В издании отметили, что Czech Airlines стала шестой иностранной авиакомпанией, которая возобновила регулярные рейсы из аэропорта "Борисполь".
Кроме того, в издании отметили, что пассажирам перед покупкой авиабилетов следует учитывать ограничения на въезд в страну назначения и невозможность транзита через некоторые аэропорты.
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