Czech Airlines возобновила регулярные рейсы в Украину

23 июня, 2020, 15:26

Czech Airlines 22 июня возобновила регулярные рейсы Прага-Киев в аэропорт "Борисполь"

Об этом сообщает avianews .

Согласно сообщению, Czech Airlines 22 июня возобновила регулярные рейсы Прага-Киев в аэропорт "Борисполь".

Согласно обновленному графику, рейсы будут выполняться ежедневно. Время вылета одинаковое для всех дней недели.

Отмечается, что рейс будет вылетать из Праги в 11:35 и приземляться в Киеве в 14:35. Обратный перелет из аэропорта "Борисполь" будет выполняться в 15:25 с посадкой в столице Чехии в 16:35. Время в пути составит около двух часов.

В издании отметили, что Czech Airlines стала шестой иностранной авиакомпанией, которая возобновила регулярные рейсы из аэропорта "Борисполь".

Кроме того, в издании отметили, что пассажирам перед покупкой авиабилетов следует учитывать ограничения на въезд в страну назначения и невозможность транзита через некоторые аэропорты.