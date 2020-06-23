ЦРУ зовет на работу шпионов через онлайн-сервисы
Об этом сообщает Reuters
Рекламу с соответствующим призывом управления опубликовало в понедельник. "Начните свою карьеру в ЦРУ и сделайте для страны больше, чем вы когда-либо могли себе представить", - говорится в видео.
В пресс-службе ведомства сообщили, что кампания по привлечению новых разведчиков через интернет планировалась задолго до пандемии.
Отмечается, что, как правило, будущих шпионов ищут с помощью «традиционных методов", таких как ярмарки вакансий.
Рекламу ЦРУ оптимизировали под соответствующие сервисы. Демонстрируется призыв присоединиться в ряды разведчиков на таких Тв как Hulu, Netflix и Amazon Prime.
"Чтобы найти талант, мы не можем просто полагаться на традиционные методы рекрутинга", - утверждают в управлении.
На работу планируют нанимать лиц от 18 до 35 лет, хотя обещают рассмотреть все кандидатуры.
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