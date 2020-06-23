Будущий тренер "Милана" назвал трансферные цели клуба
23 июня, 2020, 18:49
Немецкий тренер Ральф Рангник, который этим летом возглавит "Милан", назвал футболистов, которых он хочет подписать в итальянский клуб
Об этом сообщает официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио .
По информации источника, Рангник хочет, чтобы "россонери" купили защитника немецкого "Лейпцига" Дайота Упамекано, форварда итальянской "Ромы" Патрика Шика, а также полузащитника бременского "Вердера" Милота Рашицу.
За Упамекано "Милану" придется заплатить около 45 млн евро, за Шика - 20, а за Рашицу - 28 млн евро, однако если "Вердер" вылетит во второй немецкий дивизион, то сумма трансфера составит 16 млн евро.
- 18 июня сообщалось, что полузащитник английского "Ливерпуля" Наби Кейта близок к трансферу в итальянский "Милан".
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