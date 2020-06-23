Белановский ГОК компании FERREXPO Константина Жеваго передал рентген-аппарат кременчугской больнице

23 июня, 2020, 10:50

Белановский ГОК, входящий в компанию Ferrexpo Константина Жеваго, снова оказал помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19 больнице интенсивного лечения Кременчуга

На этот раз медучреждение получил современный мобильный рентген-аппарат южнокорейского производства. Стоимость такого аппарата превышает один миллион гривен. На комбинате отмечают, что в это непростое время Ferrexpo пытается сделать работу медиков более комфортной, а лечение пациентов безопасным. Одним из важных мероприятий стала замена устаревшего рентген-аппарата на современный. Который делает диагностику быстрой и качественной.

"Мы очень рады что нам подарили такой аппарат, современный, мобильный легкий. Он нам будет очень помогать: даст возможность делать рентген в палатах, операционных, у тяжелых больных и изображение будет выводиться на монитор. Этот аппарат снимает все от головы до пят. Согласно современным требованиям здесь есть датчик, который выдает дозу облучения пациента. На старых советских аппаратах, которыми мы пользовались раньше, такого не было ", - ззаявив заведующий рентген-отделением больницы "Кременчугская" Юрий Стрюк

Ferrexpo продолжает закупать и поставлять необходимое оборудование, средства защиты, медикаменты и другие медицинские товары больницам Полтавской и других областей Украины. В рамках программы помощи Компании медучреждениям уже передано товаров на сумму более одного миллиона долларов США. В частности, медицинскими учреждениями Кременчуга и региона Ferrexpo закупило оборудование и предметов индивидуальной защиты на более чем 2,5 миллиона гривен.