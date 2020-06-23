Арабский инвестиционный фонд заинтересован в покупке ОГХК и Центрэнерго, - МИД

23 июня, 2020, 14:05

Один из крупнейших в мире инвестфондов Mubadala заинтересован в 7 украинских предприятиях, среди которых ОГХК, Центрэнерго и ряд Облэнерго

Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел.

"Представителей одного из крупнейших инвестиционных фондов мира заинтересовало участие в конкурсе по 7 украинских предприятиям, среди которых Объединенная горно-химическая компания, Центрэнерго и ряд Облэнерго", - говорится в сообщении.

Представители МИД и Фонд государственного имущества провели учредительную встречу с инвестиционным фондом Mubadala с ОАЭ. Стороны обсудили участие инвестфонда в большой приватизации.

В министерстве отметили, что при условии открытия границ между Украиной и ОАЭ уже в июле может состояться визит в Украину комиссии фонда, который сможет увидеть и оценить привлекательность объектов.

"Я очень доволен, что фонд Mubadala заинтересован принять участие в большой приватизации в Украине. Это хороший сигнал, что мощные мировые игроки видят большой потенциал Украины, и хотят инвестировать. Кроме того, участие крупных инвестиционных фондов делает процесс большой приватизации более конкурентным", - сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Международный инвестиционный фонд Mubadala (Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты) - один из крупнейших инвестиционных фондов мира, который владеет активами более чем $ 850 млрд.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb