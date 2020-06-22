Зеленский внес в Раду предложения изменений в судебной системе
22 июня, 2020, 14:50
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект изменений в законы относительно судопроизводства
Информация об этом появилась на сайте парламента.
Документ предусматривает внесение изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы относительно деятельности Верховного Суда и органов управления.
Текст законопроекта пока отсутствует.
- Парламент в октябре 2019 года принял во втором чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления. Законопроект инициировал президент Украины Владимир Зеленский
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