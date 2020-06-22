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Espreso.tvОбществоЗеленский внес в Раду предложения изменений в судебной системе

Зеленский внес в Раду предложения изменений в судебной системе


фото: reuters
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект изменений в законы относительно судопроизводства

Информация об этом появилась на сайте парламента.

Документ предусматривает внесение изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы относительно деятельности Верховного Суда и органов управления.

Текст законопроекта пока отсутствует.

  • Парламент в октябре 2019 года принял во втором чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления. Законопроект инициировал президент Украины Владимир Зеленский
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