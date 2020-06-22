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Espreso.tvОбществоЗеленский рассказал, поехал ли бы на парад Победы в Москву

Зеленский рассказал, поехал ли бы на парад Победы в Москву


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его не приглашали на парад Победы в Москву

Об этом он рассказал в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, передает пресс-служба Офиса президента.

Журналист спросил Зеленского, был ли приглашен и поехал ли бы он на парад Победы.

"Нет, не поехал бы. Мне кажется, официального приглашения не было", - ответил Зеленский.

  • В Офисе президента заявили, что Российская Федерация не посылала президенту Зеленскому официальное приглашение на празднование 75-летия победы во Второй мировой войне 9 мая 2020 года.
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