Зеленский рассказал, поехал ли бы на парад Победы в Москву

22 июня, 2020, 18:11

Об этом он рассказал в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, передает пресс-служба Офиса президента.

Журналист спросил Зеленского, был ли приглашен и поехал ли бы он на парад Победы.

"Нет, не поехал бы. Мне кажется, официального приглашения не было", - ответил Зеленский.