Зеленский рассказал, поехал ли бы на парад Победы в Москву
22 июня, 2020, 18:11
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его не приглашали на парад Победы в Москву
Об этом он рассказал в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, передает пресс-служба Офиса президента.
Журналист спросил Зеленского, был ли приглашен и поехал ли бы он на парад Победы.
"Нет, не поехал бы. Мне кажется, официального приглашения не было", - ответил Зеленский.
- В Офисе президента заявили, что Российская Федерация не посылала президенту Зеленскому официальное приглашение на празднование 75-летия победы во Второй мировой войне 9 мая 2020 года.
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