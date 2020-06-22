Зеленский о безвизе с Канадой: Трюдо хочет приблизить этот момент

22 июня, 2020, 17:37

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министр Канады Джастин Трюдо поддерживает либерализацию визового режима между Украиной и Канадой

По этом президент Владимир Зеленский в Skype-интервью канадскому изданию The Globe and Mail в субботу, 20 июня.

"Важный момент, о котором мы с ним также говорили, - это либерализация визового режима. Между нашими странами экономические отношения, имеет место геополитика. И наши люди должны чувствовать себя одинаково свободно, просто, открыто - как канадцы в Украине, так и украинцы в Канаде. Поэтому мы говорим о либерализации. Мне кажется, что Джастин поддерживает это направление, хочется шаг за шагом приблизить этот момент", - подчеркнул он.

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