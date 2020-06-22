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Espreso.tvОбществоЗеленский хочет провести нормандский саммит еще до завершения пандемии коронавируса

Зеленский хочет провести нормандский саммит еще до завершения пандемии коронавируса

Президент Владимир Зеленский обещает сделать все возможное, чтобы в ближайшие месяцы провести встречу в нормандском формате

Об этом он рассказал в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, передает пресс-служба Офиса президента.

"Мы должны сделать все, чтобы в ближайшие месяцы у нас была встреча в нормандском формате, не дожидаясь окончания пандемии. По крайней мере мы все для этого делаем", - сказал Зеленский.

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