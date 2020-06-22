Зеленский хочет провести нормандский саммит еще до завершения пандемии коронавируса
22 июня, 2020, 20:46
Президент Владимир Зеленский обещает сделать все возможное, чтобы в ближайшие месяцы провести встречу в нормандском формате
Об этом он рассказал в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, передает пресс-служба Офиса президента.
"Мы должны сделать все, чтобы в ближайшие месяцы у нас была встреча в нормандском формате, не дожидаясь окончания пандемии. По крайней мере мы все для этого делаем", - сказал Зеленский.
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