Зеленский хочет провести нормандский саммит еще до завершения пандемии коронавируса

22 июня, 2020, 20:46

Об этом он рассказал в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, передает пресс-служба Офиса президента.

"Мы должны сделать все, чтобы в ближайшие месяцы у нас была встреча в нормандском формате, не дожидаясь окончания пандемии. По крайней мере мы все для этого делаем", - сказал Зеленский.

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