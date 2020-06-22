 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗа прошедшие сутки в ВСУ обнаружили три новых случая COVID-19

За прошедшие сутки в ВСУ обнаружили три новых случая COVID-19


фото: reuters
По состоянию на утро, 22 июня, в Вооруженных силах Украины коронавирусом инфицировано 143 человека, за предыдущие сутки обнаружено три новых случая

Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10.00 22 июня в Вооруженных Силах Украины болеет 143 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной  коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 264 человека, летальных случаев - 5. На изоляции (в том числе самоизоляция ) находится 420 человек. Количество военных, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 14 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 3 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19 ", - говорится в сообщении.

В частности, трое военнослужащих находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы (Ровенская область - 1 человек и Житомирская - 2 человека). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 июня, 2020 понедельник

больше новостей

22 июня, 2020 понедельник

21 июня, 2020 воскресенье

20 июня, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать