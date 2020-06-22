За прошедшие сутки в ВСУ обнаружили три новых случая COVID-19

22 июня, 2020, 11:14

По состоянию на утро, 22 июня, в Вооруженных силах Украины коронавирусом инфицировано 143 человека, за предыдущие сутки обнаружено три новых случая

Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10.00 22 июня в Вооруженных Силах Украины болеет 143 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 264 человека, летальных случаев - 5. На изоляции (в том числе самоизоляция ) находится 420 человек. Количество военных, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 14 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 3 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19 ", - говорится в сообщении.

В частности, трое военнослужащих находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы (Ровенская область - 1 человек и Житомирская - 2 человека). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

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