Изнасилование в Кагарлыке: к жертве до сих пор не приставили охрану, - адвокат

22 июня, 2020, 17:36

Пострадавшей от изнасилования полицейскими в участке Кагарлыка до сих пор не предоставлена охрана

Об этом сообщила ее адвокат Злата Симоненко Общественному радио.

"До сегодняшнего дня ей не предоставлена физическая защита", - сказала она.

По словам Симоненко, по этому поводу уже обращались в полицию.