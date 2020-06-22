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Espreso.tvОбществоИзнасилование в Кагарлыке: к жертве до сих пор не приставили охрану, - адвокат

Изнасилование в Кагарлыке: к жертве до сих пор не приставили охрану, - адвокат


фото: npu.gov.ua
Пострадавшей от изнасилования полицейскими в участке Кагарлыка до сих пор не предоставлена охрана

Об этом сообщила ее адвокат Злата Симоненко Общественному радио.

"До сегодняшнего дня ей не предоставлена физическая защита", - сказала она.

По словам Симоненко, по этому поводу уже обращались в полицию.

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