Изнасилование в Кагарлыке: к жертве до сих пор не приставили охрану, - адвокат
22 июня, 2020, 17:36
Пострадавшей от изнасилования полицейскими в участке Кагарлыка до сих пор не предоставлена охрана
Об этом сообщила ее адвокат Злата Симоненко Общественному радио.
"До сегодняшнего дня ей не предоставлена физическая защита", - сказала она.
По словам Симоненко, по этому поводу уже обращались в полицию.
- Напомним, в Кагарлыке Киевской области двое полицейских изнасиловали и пытали женщину в отделе полиции.
- После заявления пострадавшей о преступлении участок полиции был расформирован, насильников задержали, а остальным работникам отделения назначена переаттестация.
- Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что на полицейских, которых подозревают в изнасиловании женщины в отделении полиции Кагарлыка Киевской области, ожидает лишение свободы на длительный срок. Он также исключил массовую переаттестацию полиции после этого случая.
- 26 мая Голосеевский райсуд Киева арестовал на 60 суток полицейского Сергея Сулиму, которого подозревают в избиении и изнасиловании женщины в служебном кабинете Кагарлыцкого отделение полиции.
- Впоследствии Голосеевский районный суд Киева арестовал второго полицейского из Кагарлыка Николая Кузива, которого подозревают в соучастии в изнасиловании женщины.
- 4 июня в Кагарлыке полностью сократили штат местного райотдела полиции
- Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение об аресте полицейских на время расследования по делу об изнасиловании в участок.
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