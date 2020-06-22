В Индии скончался пациент с подозрением на коронавирус: родственники отключили его от аппарата ИВЛ, чтобы включить вентилятор

22 июня, 2020, 18:44

В индийском городе Кота один из пациентов больницы Махарай Бимсиг умер из-за того, что семья отключила его от аппарата ИВЛ и забыла сказать об этом врачам

Больница не была создана для пациентов с коронавирусом - там лежали только люди с подозрением на COVID-19. 40-летний мужчина попал туда из-за того, что ему было сложно самостоятельно дышать, пишет VICE.

Семья пришла его проведать и принесла свой вентилятор, не сказав об этом медикам. Несмотря на жару, в больнице не было кондиционеров, чтобы предотвратить возможное распространение коронавируса.

Семья решила включить вентилятор и для этого выключила из розетки аппарат ИВЛ. Запасная батарея через некоторое время разрядилась и состояние пациента стало критическим. Несмотря на все усилия врачей, мужчина скончался.

Позже пришли результаты тестирования - у него не было коронавируса.

Медики подали жалобу, что пациент умер из-за действий родственников.

Индия превращается в еще один эпицентр пандемии - пять дней кряду там фиксируют более 12 тысяч новых случаев коронавируса в сутки.