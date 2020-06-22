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Espreso.tvОбществоВ Индии пять суток подряд фиксируют более 12 тысяч новых случаев коронавируса

В Индии пять суток подряд фиксируют более 12 тысяч новых случаев коронавируса


фото: reuters
В Индии уже 5 суток подряд фиксируется более 12 тыс. новых случаев инфицирования COVID-19

Об этом сообщает CNN.

"В Индии пятый день подряд фиксируют более 12 тыс. новых случаев коронавируса за сутки", - говорится в сообщении.

Так, по состоянию на понедельник за последние 24 часа в стране зафиксировано 14 821 случай инфицирования COVID-19, всего с начала пандемии на коронавирус заболели 425 282 человека.

За сутки в Индии от COVID-19 умерли 445 человек (второй самый большой показатель за все время пандемии), за 8 дней было зафиксировано 104 тыс. новых случаев болезни и 4,5 тыс. смертей.

По состоянию на утро 22 июня во мире в целом зафиксировано свыше 9 млн случаев COVID-19, из них 471 тыс. летальных.

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