В Индии пять суток подряд фиксируют более 12 тысяч новых случаев коронавируса
Об этом сообщает CNN.
"В Индии пятый день подряд фиксируют более 12 тыс. новых случаев коронавируса за сутки", - говорится в сообщении.
Так, по состоянию на понедельник за последние 24 часа в стране зафиксировано 14 821 случай инфицирования COVID-19, всего с начала пандемии на коронавирус заболели 425 282 человека.
За сутки в Индии от COVID-19 умерли 445 человек (второй самый большой показатель за все время пандемии), за 8 дней было зафиксировано 104 тыс. новых случаев болезни и 4,5 тыс. смертей.
По состоянию на утро 22 июня во мире в целом зафиксировано свыше 9 млн случаев COVID-19, из них 471 тыс. летальных.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
19 июня, 2020 Удушающее величие
-
-
22 июня, 2020 Практическая конспирология
-
Читайте также
-
19 июня, 2020 Удушающее величие
-
-
22 июня, 2020 Практическая конспирология