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Espreso.tvОбществоВ РФ задержали подполковника полиции по обвинению в работе на СБУ

В РФ задержали подполковника полиции по обвинению в работе на СБУ


фото: newsbuzz
Начальника районного отделения МВД России в Курской области подполковника полиции Дмитрия Борзенкова задержали по подозрению в государственной измене

Об этом сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на заявление Центра публичных связей ФСБ.

По версии российской спецслужбы, задержанный сотрудничал со Службой безопасности Украины, по заданию которой "собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну".

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