В РФ задержали подполковника полиции по обвинению в работе на СБУ
22 июня, 2020, 15:31
Начальника районного отделения МВД России в Курской области подполковника полиции Дмитрия Борзенкова задержали по подозрению в государственной измене
Об этом сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на заявление Центра публичных связей ФСБ.
По версии российской спецслужбы, задержанный сотрудничал со Службой безопасности Украины, по заданию которой "собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну".
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