В РФ задержали подполковника полиции по обвинению в работе на СБУ

22 июня, 2020, 15:31

Начальника районного отделения МВД России в Курской области подполковника полиции Дмитрия Борзенкова задержали по подозрению в государственной измене

Об этом сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на заявление Центра публичных связей ФСБ.

По версии российской спецслужбы, задержанный сотрудничал со Службой безопасности Украины, по заданию которой "собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну".