В Одессе полицейский выстрелами остановил драку во дворе дома

22 июня, 2020, 16:03

В ночь с 21 на 22 июня полицейский остановил драку, которая началась во дворе многоэтажки из-за якобы парковки машины, использовав выстрелы в воздух из травматического пистолета

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Предварительно установлено, что во дворе многоэтажки жилого массива "Радужный" между местными жителями возник конфликт из-за неправильно припаркованного авто.

Перпалка переросла в драку, которую из окна своей квартиры увидел работник полиции, который живет в этом же доме. Правоохранитель вышел на улицу, чтобы разнять конфликтующих и прекратить противоправные действия. В ответ на попытку успокоить участников драки полицейский получил несколько ударов, от которых упал на землю. Кроме того, неизвестный распылил в сторону людей слезоточивый газ.

Чтобы пресечь правонарушение, работник полиции совершил в воздух несколько выстрелов из зарегистрированного на свое имя травматического пистолета. В результате драка закончилась, никто не пострадал. По результатам медицинского осмотра, полицейский был трезв.

Следственно-оперативная группа, прибывшая по вызову, установила и опросила участников события. Правовая оценка действиям каждого из них будет дана в рамках уголовного производства, начато по ч.2 ст. 296 УК.

Кроме того, руководством ГУНП назначено служебное расследование, которое определит правомерность действий полицейского.

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