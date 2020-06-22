В Одессе полицейский выстрелами остановил драку во дворе дома
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Предварительно установлено, что во дворе многоэтажки жилого массива "Радужный" между местными жителями возник конфликт из-за неправильно припаркованного авто.
Перпалка переросла в драку, которую из окна своей квартиры увидел работник полиции, который живет в этом же доме. Правоохранитель вышел на улицу, чтобы разнять конфликтующих и прекратить противоправные действия. В ответ на попытку успокоить участников драки полицейский получил несколько ударов, от которых упал на землю. Кроме того, неизвестный распылил в сторону людей слезоточивый газ.
Чтобы пресечь правонарушение, работник полиции совершил в воздух несколько выстрелов из зарегистрированного на свое имя травматического пистолета. В результате драка закончилась, никто не пострадал. По результатам медицинского осмотра, полицейский был трезв.
Следственно-оперативная группа, прибывшая по вызову, установила и опросила участников события. Правовая оценка действиям каждого из них будет дана в рамках уголовного производства, начато по ч.2 ст. 296 УК.
Кроме того, руководством ГУНП назначено служебное расследование, которое определит правомерность действий полицейского.
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