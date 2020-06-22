В Нью-Йорке ушел из жизни режиссер фильмов о Бэтмене Шумахер
Об этом сообщает издание Variety.
В последний год своей жизни он боролся с онкологическим заболеванием.
Джоэл Шумахер родился 29 августа 1939 года. Он начал свою работу в кино в качестве художника по костюмам, а позже начал писать сценарии.
В кино автор пришел из мира дизайна, занимаясь костюмами и другими подобными аспектами.
Его режиссерский дебют состоялся в 1991 году с картины "Женщина, которая невероятно уменьшилась", главную роль в которой сыграла Лили Томлин.
Среди работ Шумахера - такие известные картины, как "Бэтмен навсегда", "Бэтмен и Робин", "Коматозники", "Огни святого Эльма", "Отпетые ребята", "С меня хватит!", "Время убивать", "Умереть молодым", "Призрак оперы", "Телефонная будка" и другие. Также он снял два эпизода сериала "Карточный домик".
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