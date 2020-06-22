В Киеве работников частных торговых сетей будут тестировать на коронавирус, - Кличко
Об этом сообщил киевский городской глава Виталий Кличко на брифинге, передает Еспресо.TV.
"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось на 43 человека. В настоящее время в столице уже 4368 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил мэр.
Заболели:
- 21 женщина в возрасте от 24 до 92 лет
- 17 мужчин в возрасте от 19 до 100 лет
- девушка, которой 17 лет и 4 мальчика в возрасте от 4 до 11 лет.
Он добавил, что в больницы столицы госпитализировали 6 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском, Днепровском и Деснянском районах - по 7 случаев. И в Печерском - 6 подтвержденных случаев в сутки.
Штаб по чрезвычайным ситуациям города принял сегодня решение о том, что владельцы и руководители торговых сетей, предприятий общественного питания, сферы бытового обслуживания должны организовать тестирование своих сотрудников ИФА-тестами.
Это тесты, определяющие наличие в организме антител к вирусу. Такие тесты нужно делать раз в месяц. Поскольку речь идет о людях, которые работают в компаниях с большим количеством посетителей. И где высокая вероятность инфицирования коронавирусом.
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