В Киеве работников частных торговых сетей будут тестировать на коронавирус, - Кличко

22 июня, 2020, 12:25

За воскресенье, 21 июня, в Киеве обнаружили 43 новых случая заболевания коронавирусом

Об этом сообщил киевский городской глава Виталий Кличко на брифинге, передает Еспресо.TV.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось на 43 человека. В настоящее время в столице уже 4368 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил мэр.

Заболели:

21 женщина в возрасте от 24 до 92 лет

17 мужчин в возрасте от 19 до 100 лет

девушка, которой 17 лет и 4 мальчика в возрасте от 4 до 11 лет.

Он добавил, что в больницы столицы госпитализировали 6 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском, Днепровском и Деснянском районах - по 7 случаев. И в Печерском - 6 подтвержденных случаев в сутки.

Штаб по чрезвычайным ситуациям города принял сегодня решение о том, что владельцы и руководители торговых сетей, предприятий общественного питания, сферы бытового обслуживания должны организовать тестирование своих сотрудников ИФА-тестами.

Это тесты, определяющие наличие в организме антител к вирусу. Такие тесты нужно делать раз в месяц. Поскольку речь идет о людях, которые работают в компаниях с большим количеством посетителей. И где высокая вероятность инфицирования коронавирусом.

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