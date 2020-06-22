В Херсонской области два маяка открыли для туристов

22 июня, 2020, 15:01

На Херсонщине для туристов открыли Генический и Станислав-Аджигольский маяки

Об этом сообщает Управление туризма и курортов ОГА.

"Маяки Херсонщины - это не только стратегические объекты навигации, но и интересные инженерные сооружения, выдающиеся памятники истории, которые привлекают внимание эстетикой конструкций и многочисленными легендами, связанными с их происхождением. Навигационные достопримечательности вдохновляют местных художников и манят к себе туристов со всех уголков Украины и мира. Теперь эти исторические объекты (Генический и Станислав-Аджигольский маяки, - ред.) открыты для посещения ", - говорится в сообщении.

Генический маяк расположен на берегу Утлюкского лимана. Его построили в 1877 году по заказу морского министерства французские специалисты. Генический маяк совсем не похож на типичные маячные комплексы. Это - двухэтажное здание с маячной башней, высота которой составляет 245,4 метра над уровнем моря.

Дальний (Задний) Станислав-Аджигольский маяк - это самый высокий маяк на Херсонщине. Он находится возле села Рыбацкое, в юго-восточной стороне Днепровского лимана. Ажурные металлические башни гиперболоидной конструкции Станислав-Аджигольского маяка возведены на искусственных островах в 1908-1911 годы. Высота Дальнего (Заднего) маяка составляет 76 метров.

Отмечается, что вход туристов на территорию маячных комплексов разрешается по предварительной записи по следующему графику:

- Маяк Генический - четверг, суббота: 10:00-14:00.

- Маяк Станислав-Аджигольский (Задний): четверг, суббота - 11:00-13:00.