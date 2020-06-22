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Espreso.tvОбществоВ Харькове люди блокируют диспансер, куда везут больных с COVID-19, произошли столкновения

В Харькове люди блокируют диспансер, куда везут больных с COVID-19, произошли столкновения


фото: hromadske.radio
В Харькове 22 июня около сотни людей выступили против лечения в диспансере радиационной защиты пациентов с COVID-19

Об этом сообщает Общественное радио.

К диспансеру подъехали правоохранители, чтобы начать диалог, но митингующие попытались закрыть ворота. В результате столкновений пострадал правоохранитель.

Больного привезли под конвоем полиции, а участники пикета скандировали "Позор!".

Это уже вторая акция у диспансера. Участники зачитали обращение к областной власти. Они заявили, что готовы начать голодовку. Свой протест объясняют тем, что не хотят, чтобы больница принимала больных COVID-19.

Они называют внесение диспансера в список опорных больниц "покушением на акт биологического терроризма".

 

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