В Харькове люди блокируют диспансер, куда везут больных с COVID-19, произошли столкновения

22 июня, 2020, 14:02

В Харькове 22 июня около сотни людей выступили против лечения в диспансере радиационной защиты пациентов с COVID-19

Об этом сообщает Общественное радио.

К диспансеру подъехали правоохранители, чтобы начать диалог, но митингующие попытались закрыть ворота. В результате столкновений пострадал правоохранитель.

Больного привезли под конвоем полиции, а участники пикета скандировали "Позор!".

Это уже вторая акция у диспансера. Участники зачитали обращение к областной власти. Они заявили, что готовы начать голодовку. Свой протест объясняют тем, что не хотят, чтобы больница принимала больных COVID-19.

Они называют внесение диспансера в список опорных больниц "покушением на акт биологического терроризма".