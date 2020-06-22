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Espreso.tvМирВ Антарктике сгорела российская станция, из-за ураганного ветра огонь перекинулся на кают-компанию

В Антарктике сгорела российская станция, из-за ураганного ветра огонь перекинулся на кают-компанию

Крупный пожар произошел на российской станции "Мирный" в Антарктиде, сгорели несколько лабораторий

Об этом сообщает Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт России.

"На антарктической станции "Мирный" произошло мгновенное возгорание в метеокабинете. Жертв и пострадавших нет. Несмотря на принятые меры по борьбе с огнем, "Дом радио" сгорел полностью. Среди потерь: метеокабинет, кабинет аэрологии, лаборатория Физического института Академии наук (ФИАН) программы стратосферного зондирования космических лучей, серверная, гидрометеорологическая лаборатория и радиорубка", - говорится в сообщении.

Уточняется, что из-за ураганного ветра 20-25 м/с огонь перекинулся на кают-компанию. Личный состав был эвакуирован из торцевого противопожарного выхода. Сейчас связь со станцией установлена.

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