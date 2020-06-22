Украинский киберспортсмен победил россиянина в первом матче "Кубка фиферов"

22 июня, 2020, 13:13

Украинский киберспортсмен ForlanFS победил российского блогера "Миллера" со счетом 2: 1 в первом матче "Кубка фиферов"

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на youtube-канал ForlanFS official.

"Кубок фиферов" - это ежегодный турнир по футбольной видеоигре FIFA. В нем принимают участие 32 киберспортсмена и футбольных блоггеров из Украины, России, Казахстана и Беларуси. В этом году Украину представляют два киберспортсмена YOZHYK (357 тыс. подписчиков на youtube) и ForlanFS (66,2 тыс.) и футбольный блогер Ruha (647 тыс.).

Все три представителя Украины считаются букмекерами фаворитами турнира.

ForlanFS выбрал себе для "Кубке фиферов" итальянскую "Аталанту", то есть в игре он может привлекать игроков только из этой команды. У его соперника "Миллера" - английский "Тоттенхэм".

Встреча завершилась со счетом 2: 1 в пользу украинца. Имя следующего соперника "Форлана" пока не известно.