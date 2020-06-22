Украинский киберспортсмен победил россиянина в первом матче "Кубка фиферов"
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на youtube-канал ForlanFS official.
"Кубок фиферов" - это ежегодный турнир по футбольной видеоигре FIFA. В нем принимают участие 32 киберспортсмена и футбольных блоггеров из Украины, России, Казахстана и Беларуси. В этом году Украину представляют два киберспортсмена YOZHYK (357 тыс. подписчиков на youtube) и ForlanFS (66,2 тыс.) и футбольный блогер Ruha (647 тыс.).
Все три представителя Украины считаются букмекерами фаворитами турнира.
ForlanFS выбрал себе для "Кубке фиферов" итальянскую "Аталанту", то есть в игре он может привлекать игроков только из этой команды. У его соперника "Миллера" - английский "Тоттенхэм".
Встреча завершилась со счетом 2: 1 в пользу украинца. Имя следующего соперника "Форлана" пока не известно.
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