Украина в Минске обращалась с призывом прекращения огня, - Зеленский

22 июня, 2020, 18:58

Об этом он рассказал в Skype-интервью, передает Еспресо.TV.

"Мы обращались на Минской площадке с призывом прекращения огня. Сейчас гораздо больше важных вызовов. Проводятся по этому вопросу консультации", - сказал президент.

Он отметил, что Украина говорила об этом с Германией и Францией.

"В эти страны у нас были первые после объявления карантина международные визиты делегаций. Это говорит о том, что для нас это очень важно", - сказал Зеленский.

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