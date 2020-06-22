Украина в Минске обращалась с призывом прекращения огня, - Зеленский
22 июня, 2020, 18:58
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в Минске обращалась с призывом прекращения огня
Об этом он рассказал в Skype-интервью, передает Еспресо.TV.
"Мы обращались на Минской площадке с призывом прекращения огня. Сейчас гораздо больше важных вызовов. Проводятся по этому вопросу консультации", - сказал президент.
Он отметил, что Украина говорила об этом с Германией и Францией.
"В эти страны у нас были первые после объявления карантина международные визиты делегаций. Это говорит о том, что для нас это очень важно", - сказал Зеленский.
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