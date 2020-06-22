Ситуация позволяет провести ВНО с 25 июня до 17 июля, - Мандзий

22 июня, 2020, 16:29

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуациях позволила провести внешнее независимое оценивание с 25 июня по 17 июля

Об этом заявила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий, передает пресс-служба ведомства.

"Внешнее независимое оценивание состоится, эпидемиологическая ситуация позволяет провести ВНО с 25 июня по 17 июля в соответствии с рекомендациями главного государственного санитарного врача. ...Все области доставили средства индивидуальной защиты и безопасности во все пункты тестирования. И пункты тестирования готовы к проверке Госпродпотребслужбой. С сегодняшнего дня эта служба будет контролировать готовность пунктов тестирования к проведению ВНО в соответствии со специальным протоколом. МОН, Украинский и региональный центры оценивания качества образования, ОГА и КГГА готовы к проведению ВНО с 25 июня по 17 июля в безопасных условиях", - отметила Мандзий.

Так, во время внешнего независимого оценивания:

допуск к тестированию будет происходить при температуре тела не выше 37,2 С, отсутствии признаков респираторных заболеваний, наличии маски или респиратора

Госпродпотребслужба будет контролировать требования к пунктам тестирования (расстояние между участниками не менее 1,2 м, масочный режим, наличие антисептиков, дезинфекция помещений, организована утилизация использованных масок и т.д.),

будут действовать меры во избежание скоплений людей,

будет действовать сопровождение медиков и Национальной полиции.