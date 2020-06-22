Столкновения в Харькове: чернобыльцы объяснили, почему выступали против лечения больных коронавирусом в областном диспансере

22 июня, 2020, 18:21

В организации "Союз Чернобыль" объяснили, почему не пропускали в областной специализированный диспансер радиационной защиты населения скорую помощь с пациентом, у которого подозрение на коронавирус

Об этом в комментарии hromadske рассказал глава организации "Союз Чернобыль" Анатолий Губарев.

Губарев возмущен, что власть не советовалась с чернобыльцами при определении больницы как опорной для приема пациентов с коронавирусом. В то же время сегодня представителю организации удалось пообщаться с главой облгосадминистрации.

Губарев рассказал, почему организация против госпитализации людей с COVID-19. По его словам, во-первых, корпус для приема пациентов с коронавирусом расположен рядом с корпусом, где после карантина принимают других пациентов, а общий коридор перегорожен пленкой, что ненадежно.

Во-вторых, пациенты, которые будут лечиться от COVID-19, будут ходить через парк, в котором отдыхают чернобыльцы, говорит Анатолий.

На вопрос, не считает ли Анатолий Губарев такие акции протеста дискриминационными в отношении пациентов с коронавирусом, он просит не сравнивать ситуацию с протестами в Новых Санжарах, потому что они не против, чтобы людей лечили.

"Пациентов уже заселили. Пусть их лечат, дай Бог, чтобы они выздоравливали быстрее", - сказал глава "Союз Чернобыль".

О том, какие сейчас требования у протестующих, то Губарев сказал, что их организация будет собирать заседание оперативного штаба и решать это.

В Харькове около сотни человек выступили против лечения в диспансере радиационной защиты больных с COVID-19 .

В Харькове во время стычки возле "чернобыльской" больницы, куда граждане пытались не пустить "скорую" с COVID-пациентом, пострадали двое правоохранителей .

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