Стало известно, когда сборная Украины узнает последнего соперника на Евро-2020
22 июня, 2020, 14:49
Исполком УЕФА утвердил новые даты проведения стыковых матчей Евро-2020
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .
На Евро-2020 осталось разыграть четыре путевки. На место в основном раунде претендуют Северная Ирландия, Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия, Исландия, Румыния, Болгария и Венгрия. Среди национальных команд также будущий соперник сборной Украины.
Чемпионат Европы пройдет в 2021 году, в период с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет в группе С против национальных команд Нидерландов и Австрии.
Евро-2020
Стыковые матчи
Полуфиналы: 8 октября 2020 года.
Финалы: 12 ноября 2020 года.
- 17 июня стало известно, что свой первый матч на Евро-2020 сборная Украины проведет против Нидерландов 13 июня 2021-го года .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
22 июня, 2020 Практическая конспирология
-
-
-
-
19 июня, 2020 Удушающее величие