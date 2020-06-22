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Espreso.tvСпортСтало известно, когда сборная Украины узнает последнего соперника на Евро-2020

Стало известно, когда сборная Украины узнает последнего соперника на Евро-2020


фото: uefa.com
Исполком УЕФА утвердил новые даты проведения стыковых матчей Евро-2020

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .

На Евро-2020 осталось разыграть четыре путевки. На место в основном раунде претендуют Северная Ирландия, Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия, Исландия, Румыния, Болгария и Венгрия. Среди национальных команд также будущий соперник сборной Украины.

Чемпионат Европы пройдет в 2021 году, в период с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет в группе С против национальных команд Нидерландов и Австрии.

Евро-2020

Стыковые матчи

Полуфиналы: 8 октября 2020 года.

Финалы: 12 ноября 2020 года.

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