Сломался самолет: президент Хорватии не поедет на парад к Путину
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство Хорватии.
Как заявили в посольстве, у президента сломался самолет.
Раньше от приезда в Москву отказались президенты Туркменистана, Азербайджана и премьер-министр Армении. В двух случаях из трех это объяснили коронавирусом, в третьем - карантинными мероприятиями.
Читайте также: Зеленский рассказал, поехал ли бы на парад Победы в Москву
Ранее от поездки отказался также президент Чехии Милош Земан, сославшись на тяжелую эпидемическую ситуацию в России. Не приедет на парад и президент Франции Эммануэль Макрон.
Все эти лидеры заявляли, что готовы приехать на парад 9 мая. Однако его перенесли на 24 июня из-за эпидемии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
22 июня, 2020 Практическая конспирология
-
-
-
-
19 июня, 2020 Удушающее величие