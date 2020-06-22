Сломался самолет: президент Хорватии не поедет на парад к Путину

22 июня, 2020, 21:14

Президент Хорватии Зоран Миланович отказался приехать в Москву на военный парад 24 июня

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство Хорватии.

Как заявили в посольстве, у президента сломался самолет.

Раньше от приезда в Москву отказались президенты Туркменистана, Азербайджана и премьер-министр Армении. В двух случаях из трех это объяснили коронавирусом, в третьем - карантинными мероприятиями.

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Ранее от поездки отказался также президент Чехии Милош Земан, сославшись на тяжелую эпидемическую ситуацию в России. Не приедет на парад и президент Франции Эммануэль Макрон.

Все эти лидеры заявляли, что готовы приехать на парад 9 мая. Однако его перенесли на 24 июня из-за эпидемии.