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Espreso.tvОбществоСкрыл квартиру и получил более 700 тыс. грн компенсации: ВАКС будет судить экс-нардепа "Оппозиционного блока"

Скрыл квартиру и получил более 700 тыс. грн компенсации: ВАКС будет судить экс-нардепа "Оппозиционного блока"


фото: 5.ua
Дело о сокрытии квартиры и незаконном получении компенсации за жилье в Киеве экс-нардепа от ОП Дмитрия Колесникова передали в Высший антикоррупционный суд

Об этом сообщает пресс-служба САП.

"Прокурорами САП по материалам досудебного расследования НАБУ направлен в суд обвинительный акт по обвинению народного депутата Украины VIII созыва в злоупотреблении властью, а именно: незаконном получении из государственного бюджета 738,74 тыс. грн компенсации", - говорится в сообщении.

По информации издания "Слово и дело", речь идет о бывшем народном депутате от фракции "Оппозиционный блок" Дмитрие Колесникове.

По данным следствия, на протяжении декабря 2014 - октября 2018 г. Колесников незаконно получил из государственного бюджета компенсацию расходов на наем номера в гостинице "Киев" в сумме 738,74 тыс. грн якобы потому, что не имел собственного жилья в столице. Однако, как установили детективы, на самом деле собственное жилье в столице у народного депутата было и он сознательно скрыл этот факт.

  • Напомним, 6 сентября бывшим народным депутатам VIII созыва от "Оппозиционного блока" Александру Вилкулу и Дмитрию Колесникову объявили о подозрениях
  • 17 декабря НАБУ объявило о подозрении бывшему народному депутату Колесникову за злоупотребление служебным положением

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