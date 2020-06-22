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Espreso.tvОбществоСейчас между Украиной и РФ примерно 300 действующих соглашений, - МИД

Сейчас между Украиной и РФ примерно 300 действующих соглашений, - МИД


фото: delo.ua
Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар заявил, что между Украиной и Российской Федерацией действуют около 300 документов

Об этом он рассказал в интервью Укринформу.

"До войны у нас было 453 подписанных двусторонних соглашения. Сейчас остается в силе около 300 документов, но продолжается дальнейшая ревизия того, от чего мы можем отказаться", - сказал заместитель Кулебы.

Он отметил, что Украина не идет на шаги, которые могут навредить нашим гражданам.

"Мы не разорвали дипломатические отношения с Россией, не прекратили свое дипломатическое присутствие в России, соответственно, граждане Украины в карантин свободно туда перемещались и, находясь на территории РФ, имели возможность получить защиту. Если отменить сразу все соглашения, мы окажемся в патовой ситуации, когда не будем иметь механизма защиты интересов украинских граждан на территории РФ", - отметил замминистра.

Боднар сообщил, что действующими являются частично договорная база в рамках СНГ и частично двусторонняя.

"Но мы с министерствами и ведомствами их постепенно пересматриваем, чтобы оптимизировать и оставить минимально необходимое количество документов, которые бы позволили сохранять надлежащий уровень защиты прав и интересов граждан Украины", - пояснил он.

По словам Боднар, мы учитывать необходимость соблюдения всех процедур выхода или прекращения действия договоров.

Наприклад, Россия в одностороннем порядке денонсировала соглашения о базировании Черноморского флота РФ в Крыму. Мы считаем, что они должны действовать, поскольку правовые процедуры не были соблюдены, а россияне нарушили международное право, прибегнув к попытке оккупации украинской территории", - акцентировал заместитель министра.

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