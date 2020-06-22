Считаю себя виновным, - ветеран войны с Россией извинился за пост о якобы пластмассовых медалях участника ООС
22 июня, 2020, 20:24
Участник боевых действий и писатель Олег Болдырев (творческое псевдо Мартин Брест) извинился за распространение информации о том, что медали участника Операции объединенных сил якобы делают из пластика
Об этом он написал в Facebook.
"Я должен извиниться перед теми людьми, которых, хоть и невольно, обманул своим постом о медали, и перед Министерством обороны. Эмоции при нахождении этих сверхлегких медалей хлестали через край", - написал Брест.
Он сказал, что его ввел в заблуждение вес медали.
"Сплав настолько легкий, что очень похож на пластик. По моей просьбе, сегодня ребята попытались поджечь, ожидая, что медаль расплавится, но сплав нагрелся", - добавил ветеран.
Брест признал, что поторопился с выводами и запостил непроверенную информацию.
"Пойму, если Минобороны подаст на меня в суд, себя считаю виновным", - подытожил участник войны с Россией.
- Ранее Брест сообщил, что медаль участника Операции объединенных сил на Донбассе, что выдается в комплекте с удостоверением УБД, теперь изготавливается из пластмассы
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