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Espreso.tvОбществоСчитаю себя виновным, - ветеран войны с Россией извинился за пост о якобы пластмассовых медалях участника ООС

Считаю себя виновным, - ветеран войны с Россией извинился за пост о якобы пластмассовых медалях участника ООС


фото: РБК-Україна
Участник боевых действий и писатель Олег Болдырев (творческое псевдо Мартин Брест) извинился за распространение информации о том, что медали участника Операции объединенных сил якобы делают из пластика

Об этом он написал в Facebook.

"Я должен извиниться перед теми людьми, которых, хоть и невольно, обманул своим постом о медали, и перед Министерством обороны. Эмоции при нахождении этих сверхлегких медалей хлестали через край", - написал Брест.

Он сказал, что его ввел в заблуждение вес медали.

"Сплав настолько легкий, что очень похож на пластик. По моей просьбе, сегодня ребята попытались поджечь, ожидая, что медаль расплавится, но сплав нагрелся", - добавил ветеран.

Брест признал, что поторопился с выводами и запостил непроверенную информацию.

"Пойму, если Минобороны подаст на меня в суд, себя считаю виновным", - подытожил участник войны с Россией.

  • Ранее Брест сообщил, что медаль участника Операции объединенных сил на Донбассе, что выдается в комплекте с удостоверением УБД, теперь изготавливается из пластмассы
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