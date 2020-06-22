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Espreso.tvОбществоСБУ рассекретила документы об аварии на Чернобыльской АЭС

СБУ рассекретила документы об аварии на Чернобыльской АЭС


фото: СБУ
Отраслевой госархив СБУ совместно с Украинским институтом национальной памяти выпустили вторую документальную книгу о ликвидации аварии на ЧАЭС

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины и Украинский институт национальной памяти презентовали вторую книгу сборника "Чернобыльская досье КГБ. От строительства до аварии". В ней опубликованы документы, которые охватывают период от начала 1970-х и до ноября 1986 года, то есть до введения в эксплуатацию объекта "Укрытие" ( "Саркофаг") после катастрофы.

Издание содержит 229 документов, большинство из которых опубликованы впервые. Кстати, как свидетельствуют архивные дела, аварии на ЧАЭС случались и до апреля 1986 года, однако они были скрыты.

"Среди документов, вошедших в новую книгу, есть сообщения об авариях, произошедших до 1986-го, транскрипт телефонных переговоров на ЧАЭС в ночь 26 апреля, экземпляр первого сообщения об аварии, информация о начале расследования и строительство "Саркофага", - отметил директор Отраслевого государственного архива СБУ и один из составителей издания Андрей Когут.

Издание является продолжением серии документальных книг. Первая, содержащая 210 документов, опубликована весной 2019 года.

 

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