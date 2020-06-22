"Торжественная дата": патриарх Кирилл сердечно поздравил россиян с днем нападения Германии на СССР

22 июня, 2020, 17:28

В понедельник, 22 июня, глава РПЦ патриарх Кирилл решил поздравить россиян с днем начала советско-германского этапа Второй мировой войны

Глава РПЦ заявил, что, несмотря на скорбность этой даты, по его мнению, она является "торжественной", сообщает Настоящее время .

"Пусть Господь склонит милость свою над отечеством нашим, народом и вооруженными силами. Со знаменательным, скорбным, но одновременно торжественным днем всех вас сердечно поздравляю", - сказал Кирилл перед главным храмом Вооруженных сил России в Кубинке, где присутствовали также глава Кремля Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Ранее сообщалось, что предстоятель РПЦ назвал мировую пандемию коронавируса "божественным промыслом", который "призван разрушить идеалы потребительского общества".