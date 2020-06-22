"Торжественная дата": патриарх Кирилл сердечно поздравил россиян с днем нападения Германии на СССР
Глава РПЦ заявил, что, несмотря на скорбность этой даты, по его мнению, она является "торжественной", сообщает Настоящее время .
"Пусть Господь склонит милость свою над отечеством нашим, народом и вооруженными силами. Со знаменательным, скорбным, но одновременно торжественным днем всех вас сердечно поздравляю", - сказал Кирилл перед главным храмом Вооруженных сил России в Кубинке, где присутствовали также глава Кремля Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Ранее сообщалось, что предстоятель РПЦ назвал мировую пандемию коронавируса "божественным промыслом", который "призван разрушить идеалы потребительского общества".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
22 июня, 2020 Практическая конспирология
-
-
-
-
19 июня, 2020 Удушающее величие