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Espreso.tvОбщество"Та война порождает много споров, была она "своей" или "чужой": Зеленский высказался о Второй мировой

"Та война порождает много споров, была она "своей" или "чужой": Зеленский высказался о Второй мировой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вторая мировая война затронула каждую украинскую семью и не должно быть споров, была она "своей" или "чужой"

Об этом он написал на странице в Facebook.

Президент отметил, что в День скорби и чествования памяти жертв войны, мы вспоминаем всех украинцев, пострадавших от крупнейшей катастрофы ХХ века. Украина потеряла во Второй мировой около 10 млн человеческих жизней. И из-за войны не родилось почти 13 млн детей.

"К сожалению, и война до сих пор порождает много споров в обществе. Споров о том, она была "своей", или "чужой". Думаю, нам не о чем спорить. Но война так или иначе затронула каждую украинскую семью. Она дала нам горький опыт потери и опыт подвига, что вдохновляет ", - написал Зеленский.

  • 22 июня 1941 года, несмотря на тайное соглашение о ненападении (пакт Молотова-Риббентропа 1939 года) и тесное военно-экономическое сотрудничество между Германией и СССР, нацистская Германия атаковала советские части по всей линии границы от Балтийского до Черного моря. Началась немецко-советская война 1941-1945 годов, как составляющая, но основная часть Второй мировой войны.

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