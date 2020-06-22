"Странно, если не трагикомически": МИД Украины о попытке РФ оправдывать пакт Молотова-Риббентропа

22 июня, 2020, 14:37

В МИД Украины считают, что идея членов Госдумы РФ отменить осуждение пакта Молотова-Риббентропа выглядит "странно, если не трагикомически"

Об этом в интервью Укринформу заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

"Неизвестно, как эта идея будет реализовываться в Госдуме РФ, но если она станет свершившимся фактом, думаю, реакция будет очень бурной, и не только от МИД, но и от общества, Украинского института национальной памяти, от политиков", - сказал дипломат.

Он отметил, что идея отменить осуждение пакта Молотова-Риббентропа, который фактически начал Вторую мировую войну, выглядит "странно, если не трагикомически".

"Русские заявляют, что ревизией истории занимается Запад. Но они сами ранее обнародовали все доказательства агрессивной политики Советского Союза! Договоренность Сталина и Гитлера о разделе Польши и сфер влияния подтверждают архивные материалы. Это была такая real politic, которая базировалась на имперских амбициях каждого из этих тиранов. А теперь в путинской России все это отбеливают и обвиняют в развязывании Второй мировой войны всех других, но только не Сталина ", - констатировал замминистра.