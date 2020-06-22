"Странно, если не трагикомически": МИД Украины о попытке РФ оправдывать пакт Молотова-Риббентропа
Об этом в интервью Укринформу заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.
"Неизвестно, как эта идея будет реализовываться в Госдуме РФ, но если она станет свершившимся фактом, думаю, реакция будет очень бурной, и не только от МИД, но и от общества, Украинского института национальной памяти, от политиков", - сказал дипломат.
Он отметил, что идея отменить осуждение пакта Молотова-Риббентропа, который фактически начал Вторую мировую войну, выглядит "странно, если не трагикомически".
"Русские заявляют, что ревизией истории занимается Запад. Но они сами ранее обнародовали все доказательства агрессивной политики Советского Союза! Договоренность Сталина и Гитлера о разделе Польши и сфер влияния подтверждают архивные материалы. Это была такая real politic, которая базировалась на имперских амбициях каждого из этих тиранов. А теперь в путинской России все это отбеливают и обвиняют в развязывании Второй мировой войны всех других, но только не Сталина ", - констатировал замминистра.
- Как известно, 24 декабря 1989 года Съезд народных депутатов СССР принял постановление "О политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении", осуждающее факт подписания "секретного дополнительного протокола" и других секретных договоренностей с Германией.
- В конце мая 2020 года депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев внес на рассмотрение законопроект, которым предложил отменить постановление.
- 9 июня комитет Думы по международным делам одобрил проект закона и передал его на дальнейшее рассмотрение.
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