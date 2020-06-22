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Espreso.tvОбщество"Просто опасно": МИД о восстановлении железнодорожного сообщения с Россией

"Просто опасно": МИД о восстановлении железнодорожного сообщения с Россией


фото: reuters
Из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом в России, Украина пока не планирует возобновлять железнодорожное сообщение с РФ

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, сообщает Укринформ .

"Хотя правительством было принято решение о постепенном открытии границ Украины, вопрос о восстановлении сообщения с Россией - а речь идет о железнодорожном сообщении, так как авиа прекращено еще с 2014 года, - пока на повестке дня не стоит", - сообщил Бондарь.

Заместитель министра отметил, что Россия сейчас находится на пике заболеваемости и является третьей страной в мире по количеству больных.

"Это просто опасно полноценно восстанавливать сообщение и ставить под угрозу эпидситуацию в Украине, поскольку и нас цифры растут", - сказал он.

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