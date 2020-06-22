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Espreso.tvОбщество"Ни за Трампа, ни за Байдена", - пресс-секретарь Болтона опровергла возможность поддержки кандидата от демократов на выборах

"Ни за Трампа, ни за Байдена", - пресс-секретарь Болтона опровергла возможность поддержки кандидата от демократов на выборах

Джон Болтон
Джон Болтон
фото: reuters
Экс-советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон не будет голосовать за кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента США в ноябре

Об этом заявила пресс-секретарь американского экс-чиновника Сара Тинсли, сообщает Independent .

"Нет никакого сомнения, что он (Болтон, - ред.) не будет голосовать ни за Трампа, ни за Байдена", - отметила Тинсли.

По ее словам, в течение последних нескольких дней бывший советник Белого дома по национальной безопасности неоднократно подчеркивал, что будет голосовать за "консервативного республиканца".

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Она также отметила, что цитата британской газеты The Telegraph является некорректной, ведь Болтон никогда не говорил, что будет голосовать за Байдена.

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