"Ни за Трампа, ни за Байдена", - пресс-секретарь Болтона опровергла возможность поддержки кандидата от демократов на выборах
Об этом заявила пресс-секретарь американского экс-чиновника Сара Тинсли, сообщает Independent .
"Нет никакого сомнения, что он (Болтон, - ред.) не будет голосовать ни за Трампа, ни за Байдена", - отметила Тинсли.
По ее словам, в течение последних нескольких дней бывший советник Белого дома по национальной безопасности неоднократно подчеркивал, что будет голосовать за "консервативного республиканца".
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Она также отметила, что цитата британской газеты The Telegraph является некорректной, ведь Болтон никогда не говорил, что будет голосовать за Байдена.
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