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Espreso.tvОперація об'єднаних сил"Нет времени выбирать, доверять Путину или нет": Зеленский рассказал о своих переговорах с президентом РФ

"Нет времени выбирать, доверять Путину или нет": Зеленский рассказал о своих переговорах с президентом РФ


фото: Українська правда
Владимир Зеленский поблагодарил президента Канады Джастина Трюдо за противостояние попыткам Трампа вернуть Россию в Большую Семерку и рассказал о переговорах с Путиным

По этом президент Владимир Зеленский в Skype-интервью канадскому изданию The Globe and Mail в субботу, 20 июня, в Киеве.

Зеленский отметил, что у него не было времени выбирать верить или не верить президенту РФ Владимиру Путину. Он сказал, что переговоры с российским лидером являются очень запутанной и сложной работой.

"У меня нет времени выбрать, доверять Владимиру Путину или не доверять ему", - сказал Зеленский. "Может быть, [обмен пленными] не является большой победой, но такие маленькие победы делают возможной большую победу - и для нас большая победа - это возвращение всех наших похищенных земель. В это я сильно верю, и это то, на что я имею время".

Он отметил, что президент США Дональд Трамп, хозяин следующей встречи G7 в сентябре, сказал в прошлом месяце, что он пригласит Россию, а также Индию, Южную Корею и Австралию для обсуждения современной поведения Китая на мировой арене. Это было бы впервые, когда Путина пригласили к участию в заседании "Большой Семерки" с момента аннексии Крыма.

Хотя приглашение других стран принять участие в сентябрьской встречи является прерогативой господина Трампа как хозяина, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявили, что России не будет разрешено присоединиться к группе G7, пока Украина не вернет свою землю.

"Джастин Трюдо первого июня заявил, что нет шансов, чтобы Россия вернулась в "Большую семерку" до полного восстановления территориальной целостности Украины, и мы благодарны за эту поддержку - и я должен сказать, что решение не будет, если мир не оказывает давления на Россию по этому поводу ", - сказал Владимир Зеленский .

Но хотя он неоднократно хвалил Канаду и господина Трюдо за поддержку Украины, Зеленский дважды отказывался отвечать, поддерживает ли Украина попытки Канады занять место в Совбезе ООН.

"Украина всегда будет продолжать поддерживать Канаду. Относительно голосования и избирательного процесса в ООН, я не могу сказать, поскольку это конфиденциальная информация", - отметил Зеленский.

"Я знаю, что Канада очень хотела быть избранным и быть членом Совета Безопасности ООН. Что ж, на этот раз не произошло, но то, что важно для Канады, важно и для Украины, ведь успех Канады - это успех Украины", - добавил президент Украина.

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