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Espreso.tvОбщество"Фантазии Болтона": в Белом доме отрицают, что Трамп просил Китай помочь с переизбранием

"Фантазии Болтона": в Белом доме отрицают, что Трамп просил Китай помочь с переизбранием


фото: reuters
Глава совета по торговле при Белом доме Питер Наварро назвал "фантазиями Джона Болтона" информацию о том, что президент США Дональд Трамп просил у главы Китая Си Цзиньпина помочь с переизбранием на второй срок

Об этом сообщает CNN.

Наварро заявил в воскресенье, что он находился в комнате, где проходила встреча президента Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина, однако не слышал, чтобы президент США просил руководителя КНР помочь ему добиться переизбрания ", - пишет издание.

Выступая на канале CNN, Наварро сказал, что заявление об этом, сделанное в книге бывшего советника президента по национальной безопасности Джона Болтона, "просто глупое", учитывая то, насколько жестким был проведенный Трампом курс в отношении Китая, связанный с нечестными торговыми практиками Пекина.

"Я никогда этого не слышал. А я был в комнате", - сказал Наварро, вторя заявлению торгового представителя США на переговорах с Китаем Роберта Лайтхайзера.

Ожидается, что книга "Комната, где все произошло: мемуары из Белого дома" появится в магазинах 23 июня.

В своей книге Болтон пишет, что Дональд Трамп в частном порядке постоянно "ворчал и жаловался" на санкции против России, хотя публично их поддерживал, а также связывал военную помощь Украине с компроматом на Байдена.

Кроме того, Болтон вспоминает, что Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России, и просил у китайского лидера Си Цзиньпина помочь ему с переизбранием на второй срок.

Госсекретарь США Майк Помпео, комментируя неопубликованные отрывки книги бывшего советника президента по нацбезопасности Джона Болтона, назвал Болтона "предателем" , а его заявления - "ложью". Сам Трамп охарактерезивував мемуары Болтона как "сборник лжи и фейков".

Джон Болтон в сентябре 2019 года был уволен с поста советника президента США по нацбезопасности из-за политических разногласий с Трампом и некоторыми членами его администрации.

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