Путешествия во время COVID-19: МИД презентовало интерактивную карту об ограничении на передвижение со странами

22 июня, 2020, 10:57

Министерство иностранных дел представило интерактивную карту для планирования путешествий за границу во время пандемии

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба представил интерактивную онлайн-карту, которая позволяет проверить актуальный режим въезда и транзита для граждан Украины в любой стране мира.

"Правительства стран мира вводят ограничения на передвижение из-за пандемии COVID-19. Правила въезда и транзита постоянно обновляются. Как разобраться, куда можно ехать, а куда - нет? Наша новая карта позволит гражданам Украины избежать путаницы", - сообщил глава МИД.

Отмечается, что интерактивная карта отображает режимы въезда и транзита во всех странах мира на основе проверенной информации МИД и заграничных дипломатических учреждений. Данные карты регулярно обновляются. Три слоя информации позволяют проверить, можно ли въехать в страну или проехать ее транзитом и при каких условиях.

Карта уже работает в тестовом режиме и предоставляется ссылкой .

Фото: tripadvisor

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