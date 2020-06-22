ПриватБанк: товарооборот в основных секторах ритейла вышел на докарантинный уровень

22 июня, 2020, 14:58

По итогам мая 2020 года товарооборот в основных секторах розничной торговли вышел на докризисный уровень

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

"По итогам мая 2020 года товарооборот в основных секторах розничной торговли вышел на докризисный уровень и практически достиг показателя февраля 2020 года", - говорится в сообщении.

Такие данные финучреждение получило, проанализировав количество и объем оплат товаров банковскими картами в сети POS-терминалов за пять месяцев 2020 года.

Отмечается, что без потерь в настоящее время по карантину выходит продуктовый ритейл. Так, согласно анализу объемов оплат покупок картами в сети торговых терминалов банка, в марте и апреле 2020 года по сравнению с февралем безналичный оборот в сетях продовольственных магазинов вырос на 25%. В мае безналичный оборот в продуктовой сети был выше по сравнению с февралем на 23%.

Больше всего в первые месяцы карантина вырос безналичный оборот в сети аптек и магазинов медицинских товаров - в марте он увеличился по сравнению с февралем на 30%. В то же время, в мае, безналичный оборот в аптечной сети упал на 18% по сравнению с февралем.

Самое значительное падение безналичного оборота за время карантина было на рынке электроники и бытовой техники. Если в марте падение оборотов составило 10% по сравнению с февралем, то уже в апреле 43%. При этом в мае 2020 года обороты в этом секторе торговли вернулись на докарантинний уровень.

Также по итогам мая 2020 года, практически докарантинного уровня достигли безналичные обороты в сетях АЗС, где в апреле было отмечено падение продаж на 20%.

В пресс-службе напомнили, что в марте с началом карантина в Украине ПриватБанк ввел меры по поддержке бизнеса, который принимает оплату за товары и услуги по безналичному расчету через сеть POS-терминалов банка. В течение периода действия "жесткого" карантина ПриватБанк не начислял фиксированную комиссию торговым предприятиям, которые пользуются POS-терминалами.

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