Президент Египта пригрозил развернуть войска в Ливии

22 июня, 2020, 22:59

Президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси заявил, что может начать военные действия в Ливии и призвал вооруженные силы быть готовыми к боевым действиям

Об этом сообщает The Independent.

"Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, союзник ливийского военачальника Халифа Гафтара, пригрозил развернуть войска, чтобы остановить наступление сил всемирно признанного правительства национального согласия (GNA) в Триполи на прибрежный город Сирт, а также ключевую авиабазу в южном городе Юфра", - говорится в сообщении.

Правительство Ливии, поддерживаемое Турцией, назвало угрозу ас-Сиси "объявлением войны" и отказалось прекращать наступление.

"Мы отвергаем это, осуждаем и считаем это актом агрессии, вопиющим вмешательством, что означает объявление войны", - заявили в ливийском правительстве.

Страны Арабской лиги планируют обсудить противостояния в Ливии во время экстренного заседания во вторник.

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