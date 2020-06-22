Президент Египта пригрозил развернуть войска в Ливии
Об этом сообщает The Independent.
"Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, союзник ливийского военачальника Халифа Гафтара, пригрозил развернуть войска, чтобы остановить наступление сил всемирно признанного правительства национального согласия (GNA) в Триполи на прибрежный город Сирт, а также ключевую авиабазу в южном городе Юфра", - говорится в сообщении.
Правительство Ливии, поддерживаемое Турцией, назвало угрозу ас-Сиси "объявлением войны" и отказалось прекращать наступление.
"Мы отвергаем это, осуждаем и считаем это актом агрессии, вопиющим вмешательством, что означает объявление войны", - заявили в ливийском правительстве.
Страны Арабской лиги планируют обсудить противостояния в Ливии во время экстренного заседания во вторник.
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